La conclusión de la huelga de Cananea, tras 18 años de lucha, representa un hecho histórico que consolida un nuevo modelo de justicia social y ambiental impulsado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con este acuerdo, el Estado mexicano asume un papel activo para garantizar derechos laborales, dignidad humana y reparación del daño ambiental en Sonora.

Cananea termina huelga tras 18 años de lucha

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya se están cubriendo de manera directa las indemnizaciones a los mineros, así como a la ciudad y familias afectadas por el conflicto laboral iniciado en 2007. Asimismo, subrayó que la resolución no solo responde a un tema económico, sino a un acto de dignidad y justicia.

Por otra parte, aseguró que el gobierno de la Transformación escuchó las demandas de los trabajadores para resolver uno de los conflictos sindicales más prolongados del país, con la intervención coordinada de autoridades federales y estatales.

Gobierno de México impulsa un modelo de justicia social y ambiental con más de 2 mil 200 mdp para mineros en Cananea (Cortesía)

Rosa Icela explica Plan de Justicia para Cananea y sus cinco ejes

La funcionaria recordó que en julio del 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, el cual está estructurado en cinco ejes fundamentales:

Trabajo digno

Atención médica y medicamentos gratuitos

Bienestar social

Mejoramiento urbano

Justicia ambiental

Este plan cobró un nuevo impulso tras las gestiones realizadas en noviembre del año pasado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto a líderes sindicales de la sección 65, ante la Secretaría de Gobernación.

En materia ambiental, la secretaria detalló que desde febrero se inició un diagnóstico integral para atender los daños ocasionados por el derrame en el Río Sonora en el 2014. Las acciones contemplan:

Saneamiento de suelos

Restauración del afluente

Fortalecimiento de los servicios de salud en las comunidades afectadas

Cananea asegura inversión histórica para justicia social y ambiental

Por otra parte, se detalló que el acuerdo alcanzado incluye un fondo conjunto por 2 mil 222.6 millones de pesos. De este monto, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos; el Gobierno de México, 483.6 millones; y el gobierno de Sonora, 180 millones de pesos.

Entre las acciones destacan la construcción y modernización de plantas potabilizadoras, monitoreo en tiempo real de la calidad del agua y la transformación del hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con servicios especializados, incluyendo atención renal y laboratorio de metales pesados.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez afirmó que este acuerdo cierra 18 años de lucha y reafirmó su compromiso de no dejar atrás a quienes fueron rezagados en el acceso a la justicia, restituir derechos y sentar las bases para nuevos proyectos en Cananea y la región del Río Sonora.