Durante la madrugada de este sábado, fuerzas de seguridad lograron la detención de Javier Gabriel “N”, conocido como “La Piruja”, señalado como presunto integrante de alto nivel de una estructura criminal con origen en Sinaloa y presencia en la franja entre Baja California y Sonora.

Operativo conjunto logra captura de objetivo prioritario en Mexicali

La captura se realizó en un operativo coordinado entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de corporaciones federales y locales, en una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 57 del Valle de Mexicali.

De acuerdo con los reportes, el detenido figuraba dentro de los objetivos prioritarios de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, debido a su presunta cercanía con liderazgos criminales y su posible participación en la expansión de actividades ilícitas en la región.

Al momento de su aseguramiento, “La Piruja” se encontraba armado y acompañado de otro individuo, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el operativo se decomisó arsenal y narcóticos, entre ellos:

Dos armas largas calibre .223

Tres granadas de fragmentación

Chalecos balísticos

Cargadores y cartuchos útiles

1.5 kilogramos de metanfetamina

Mil 400 dosis de mariguana

Dos vehículos de reciente modelo, uno de ellos con blindaje

Análisis posteriores indican que el detenido habría operado previamente desde Sonora y que recientemente se habría desplazado a Baja California con la intención de disputar el control de zonas estratégicas del Valle de Mexicali.

Finalmente, se explicó que el caso quedó en manos de la FGR, que realizará los peritajes correspondientes y definirá la situación jurídica de los detenidos, considerados presuntos generadores de violencia en la región.