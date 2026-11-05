La alcaldesa Betzabé Martínez Arango encabezó una jornada de atención ciudadana en el fraccionamiento San Alberto, como parte del programa Las Jornadas del Pueblo, mediante el cual el Ayuntamiento acercó servicios, trámites y programas sociales a las familias del sector.

La actividad se realizó en la escuela primaria José Santos Valdez, donde habitantes de la zona tuvieron la oportunidad de plantear directamente sus necesidades e inquietudes a la presidenta municipal y recibir atención de las distintas dependencias del gobierno local.

Betzabé Martínez atiende solicitudes de habitantes de San Alberto

Durante el encuentro, la alcaldesa escuchó las peticiones de las familias y canalizó sus solicitudes a las áreas correspondientes para dar seguimiento a cada planteamiento.

La jornada permitió acercar la atención institucional a los habitantes, evitando traslados y facilitando el acceso a servicios y trámites municipales, así como a orientación relacionada con programas de beneficio social.

Entre los servicios ofrecidos se encontraron consultas médicas, exámenes de la vista y asesoría jurídica, además de la recepción de solicitudes ciudadanas y acompañamiento para realizar trámites vinculados con programas federales.

Betzabé Martínez acerca servicios municipales a familias de San Alberto con Las Jornadas del Pueblo (Cortesía )

Las Jornadas del Pueblo acercan programas y servicios a las familias

Con la participación de las distintas dependencias municipales, las familias de San Alberto pudieron establecer contacto directo con los responsables de cada área y conocer las opciones disponibles para atender sus necesidades.

El programa Las Jornadas del Pueblo busca llevar los servicios del Ayuntamiento a colonias y fraccionamientos, así como fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades municipales.

Mediante estas actividades, la administración de Betzabé Martínez mantiene un esquema de atención en territorio, con el propósito de escuchar las demandas de la población, canalizar sus solicitudes y facilitar el acceso a los servicios públicos.