Durante una presentación en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, el vocalista de la agrupación musical Doble Blindaje, Francisco Javier Arvayo, fue atacado a balazos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la agresión se registró mientras se celebraba la inauguración de un negocio de venta de ropa que lleva por nombre Legacy Men Boutique.

Ante la agresión en contra de Francisco Javier Arvayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que dio inicio a una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Vocalista de Doble Blindaje fue baleado durante presentación en Hermosillo

La noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, alrededor de las 21:00 horas, el músico Francisco Javier Arvayo fue atacado a balazos en Hermosillo, Sonora, mientras realizaba una presentación.

El vocalista del grupo Doble Blindaje amenizaba la inauguración de un negocio en el cruce de República de Panamá y Ramón Corona, colonia Unión de Ladrilleros, cuando ocurrió la agresión.

Hasta el sitio arribaron dos sujetos vestidos de negro, quienes se aproximaron al cantante y le dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir a pie del lugar, según reportes de testigos.

Doble Blindaje (Especial)

Francisco Javier Arvayo, de 23 años, recibió siete impactos de bala, principalmente en tórax y cuello, y quedó sentado en una silla mientras asistentes intentaban contener el sangrado.

El vocalista de Doble Blindaje fue trasladado a bordo de un sedán blanco hasta el Hospital General del Estado de Sonora, en donde permanece en estado de gravedad y bajo atención especializada.

Fiscalía de Sonora investiga ataque contra Francisco Javier Arvayo

Al pronunciarse sobre el ataque la FGJE de Sonora informó que investiga la agresión contra Francisco Javier Arvayo, vocalista de Doble Blindaje, ocurrido el 25 de noviembre de 2026 en Hermosillo.

La principal línea de investigación señala que el móvil estaría relacionado con el contenido de las canciones de Doble Blindaje que están dedicadas a un grupo criminal con rivalidades en el estado.

El vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, declaró que el grupo contrario se percató de la presentación del cantante y del lugar del evento, lo que habría motivado el atentado.

Los agresores fueron descritos como dos hombres vestidos de ropa oscura, no identificados hasta ahora, que dispararon directamente contra Francisco Javier Arvayo y huyeron a pie del sitio.