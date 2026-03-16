Alfonso Durazo Montaño amplía la educación en Sonora y garantiza que cada joven tenga un bachillerato cerca de su casa, aumentando las oportunidades de estudio y reduciendo las barreras de acceso.

Esto gracias a la incorporación del estado a la Estrategia Nacional de Bachillerato, que encabeza en el país la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que se invertirán 328.5 millones de pesos en la entidad sonorense.

Alfonso Durazo anuncia cerca de 5 mil nuevos espacios de bachillerato en Sonora

Alfonso Durazo Montaño explicó que la estrategia educativa permitirá crear 4 mil 920 nuevos espacios escolares, lo que fortalecerá la oferta educativa en distintas regiones del estado.

Señaló que el objetivo es que cada espacio sea accesible y cercano a su domicilio, sin tener que trasladarse desde Pueblitos hasta Nuevo Hermosillo o de un extremo a otro de Nogales. Con este proceso de ordenamiento, la población podrá acudir a la instalación educativa más cercana a su casa.

La estrategia contempla la ampliación de los planteles CETMAR 14 en Puerto Peñasco, con el aumento de 300 a 600 espacios, y del CETIS 128 en Nogales, con más de 300 nuevos lugares.

También se plantean cuatro planteles de telebachillerato comunitario con 105 estudiantes cada uno en Baviácora y Arizpe, entre otras comunidades.

Como parte de este programa se proyectan nueve planteles de los Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en zonas urbanas y rurales, con capacidad para 300 estudiantes cada uno, así como un nuevo CBTA en la colonia Las Lomas, Hermosillo, al sur de la ciudad, con cupo para 900 jóvenes.