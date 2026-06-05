Con el compromiso de brindar a las familias sonorenses espacios seguros para la práctica del deporte, la sana convivencia y el desarrollo de la niñez y la juventud, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño encabezó la rehabilitación y construcción de 206 canchas deportivas en todo el estado.

El gobernador Durazo Montaño, destacó que estas obras representan mucho más que infraestructura, son espacios donde niñas, niños y jóvenes podrán jugar, entrenar, convivir sanamente, mientras las familias recuperan áreas públicas para reunirse y fortalecer el tejido social de sus comunidades.

Estos espacios están totalmente abandonados y van a entrar en servicio de manera extraordinariamente digna, como lo estamos haciendo en La Sauceda, como lo estamos haciendo en la Laguna del Náinari y el Parque Ostimuri en Obregón<b>.</b> Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Alfonso Durazo Montaño encabezó la rehabilitación y construcción de 206 canchas deportivas en todo el estado. (Cortesía)

Durazo firma convenio con alcaldes de 22 municipios de Sonora

Para hacer posible la rehabilitación de espacios, el gobernador firmó convenios con los 22 alcaldes, logrando avances en la ejecución del proyecto, cuya fecha de entrega fue el pasado 30 de mayo.

Así mismo, el Gobierno de Sonora rehabilita 163 canchas adicionales con recursos estatales, por lo que en total serán 206 espacios deportivos renovados para el disfrute de las y los sonorenses.

Esta inversión detalló que asciende a un total de 112.3 millones de pesos, de los cuales 52.3 millones son aportados por el Gobierno del Estado y 60 millones por la Sedatu.