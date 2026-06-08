El gobernador Alfonso Durazo Montaño recibió a embajadores de la Unión Europea, quienes realizaron un recorrido por las obras de modernización del Puerto de Guaymas, como parte de una gira para fortalecer los lazos del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE.

Durante la visita, se destacaron las oportunidades de colaboración en sectores clave como energía, educación, economía, turismo y ganadería, además del potencial logístico del puerto para el comercio internacional.

La gira, que se extendió por tres días en Sonora, permitió analizar las ventajas competitivas del estado, así como la realización de un Conversatorio entre Jóvenes Universitarios y Embajadores de la Unión Europea.

Asimismo, se constató el avance del proyecto de modernización del puerto, que contempla una inversión histórica de 130 mil millones de pesos. Entre las obras ya realizadas destacan la rehabilitación del muelle de usos múltiples, la construcción de un almacén frigorífico, nuevas vías ferroviarias y la mejora de áreas de almacenamiento.

Alfonso Durazo impulsa modernización del Puerto de Guaymas para atraer inversión internacional

El mandatario estatal explicó que la visita, coordinada por el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, respondió al interés directo del cuerpo diplomático por conocer la infraestructura portuaria y logística de Sonora, así como identificar oportunidades de inversión y cooperación.

El objetivo de estos encuentros es fortalecer las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea, especialmente bajo el esquema de relocalización de inversiones internacionales, lo que podría detonar nuevas cadenas de valor en la región.

Durante la gira, el Puerto de Guaymas fue destacado como una plataforma logística estratégica, capaz de conectar al noroeste de México con mercados internacionales mediante infraestructura y procesos de alto nivel.

Embajadores de la UE visitan Puerto de Guaymas y refuerzan inversión en Sonora. (Cortesía)

Además, se acordaron acciones para impulsar nuevas oportunidades comerciales, fomentar la formación técnica, la apertura de instituciones educativas y la generación de empleos en la entidad.

En el recorrido participaron embajadores de países como Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca y Suecia, así como representantes diplomáticos y funcionarios vinculados al desarrollo económico y comercial.