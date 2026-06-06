Alfonso Durazo recibió a una delegación de embajadores y funcionarios de la Unión Europea, en el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con los líderes europeos António Costa y Ursula von der Leyen.

Con esta visita, Sonora se convirtió en la primera entidad del país en recibir a una delegación diplomática europea tras la firma del acuerdo. El mandatario estatal destacó que este encuentro refleja la confianza internacional en la entidad como un destino estratégico para la inversión, la innovación, el comercio internacional y el desarrollo sostenible.

Que Sonora sea la primera entidad visitada por los embajadores europeos después de la firma de este histórico acuerdo confirma el papel estratégico que nuestro estado tiene en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e innovación para México. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

Sonora fortalece su posición estratégica tras acuerdo entre México y la Unión Europea

El Acuerdo Global Modernizado fortalece la relación entre México y la Unión Europea mediante nuevos mecanismos de colaboración en sectores de alto valor agregado como tecnologías emergentes, inteligencia artificial, innovación, inversión, comercio y desarrollo sostenible, generando mayores oportunidades para regiones con alto potencial de crecimiento como Sonora.

Como parte de la agenda, la delegación visitará el Puerto de Guaymas para conocer los avances en su modernización y su potencial como plataforma logística de alcance internacional, capaz de fortalecer las cadenas de suministro y ampliar los vínculos comerciales entre México y Europa.

Asimismo, sostendrá un encuentro con jóvenes universitarios sonorenses enfocado en impulsar la cooperación académica, la transferencia tecnológica, la investigación conjunta y la movilidad estudiantil, contribuyendo a la formación de talento especializado para enfrentar los desafíos de la economía global.

Actualmente, la Unión Europea representa el segundo inversionista extranjero más importante en México y el tercer socio comercial del país como bloque económico. Tan solo durante 2025, las inversiones europeas en territorio nacional alcanzaron cerca de 10 mil millones de dólares.

En la reunión participaron Francisco André, embajador de la Unión Europea en México; Patrick Hermann, embajador de Bélgica; Kim Højlund Christensen, embajador de Dinamarca; Nikolaos Kotrokois, embajador de Grecia; Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, embajadora de Polonia; y Milan Cigáň, embajador de la República Eslovaca.

También estuvieron presentes Ruairí de Búrca, embajador de Irlanda; André Driessen, embajador de los Países Bajos; Pedro Costa Pereira, embajador de Portugal; Gunnar Aldén, embajador de Suecia; Teodora Micheva-Hristova, encargada de Negocios de Bulgaria; además de Suvi Roponen, jefa adjunta de Misión; Viktoria Lovenbergi, consejera económica; Jaime Fernández Rúa, consejero político; y Javier Arribas-Quintana, consejero de Agenda Verde de la Unión Europea.