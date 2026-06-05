A 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, en Sonora, el Gobernador Alfonso Durazo recordó la tragedia de la Guardería ABC, un acontecimiento que señaló permanece en la memoria colectiva del estado como una de las páginas más dolorosas de la vida pública.

El gobernador expresó que recordar significa honrar la memoria de las víctimas, y que reconocer el sufrimiento de sus familias y escuchar la voz de quienes durante años han sostenido una exigencia legítima de verdad, justicia y no repetición, significa asumir que la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier interés, circunstancia o consideración.

En esta fecha expreso mi solidaridad y respeto a las madres, padres y familiares de las 49 niñas y niños que perdieron la vida, así como las y los sobrevivientes, quienes han enfrentado con fortaleza, dignidad y valentía las consecuencias de aquella tragedia. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Guardería ABC dejó lecciones profundas para el país

El gobernador también dijo que la Guardería dejó lecciones profundas para Sonora y para México, porque recordó que la negligencia, la indiferencia y la omisión tienen consecuencias irreparables. Y que la seguridad no puede depender de esfuerzos temporales, sino de instituciones sólidas, de una vigilancia permanente y de una auténtica cultura de prevención.

Reconoció que ninguna conmemoración ni el paso del tiempo puede borrar el dolor ni disminuir la ausencia, pero recordar sigue siendo una responsabilidad moral y colectiva.

Mantener viva la memoria de lo ocurrido no es únicamente un acto de respeto hacia las víctimas; es también una obligación hacia las generaciones presentes y futuras. Alfon

Durazo insistió en que ninguna acción institucional podrá reparar la pérdida de una hija o un hijo. Sin embargo, reiteró la responsabilidad de actuar todos los días para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.