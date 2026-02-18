Sonora continúa dando pasos certeros en desarrollo, pues el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado proyectos de infraestructura hidráulica y modernización agrícola, con el objetivo de potenciar la actividad primaria en la región, asimismo, ha entregado Becas Sonora de Oportunidades a estudiantes de primaria.

Desde San Miguel de Horcasitas, Durazo entregó la modernización del sistema de riego agrícola con energía solar en la Unidad de Riego “Hermanos Villalva”, con una inversión de 2.19 millones de pesos.

Gobierno de Sonora impulsa el bienestar en municipios históricamente rezagados (cortesía)

El gobernador aseguró que la Unidad de Riego “Hermanos Villalva” beneficia a ocho hectáreas de cultivos y fortalece la productividad del campo al promover el uso de energías limpias para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Sonora hace inversión hídrica para garantizar agua potable a más de 4 mil habitantes

Durazo señaló que con el programa PROAGUA 2025, con una inversión de 3.09 millones de pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de un pozo y de un tanque elevado, así como de paneles solares para garantizar el abasto de agua potable a 4 mil 721 personas de Pesqueira.

Por otra parte, con una inversión adicional de 1.39 millones de pesos se realizó la rehabilitación de pozos e infraestructura hídrica para fortalecer la seguridad hídrica y la infraestructura sustentable en comunidades rurales.

Becas Sonora llegan a estudiantes de Opodepe y Rayón

Durante su visita, el gobernador entregó Becas Sonora a 132 estudiantes de primaria del municipio de Opodepe con una inversión de 290 mil 400 pesos, y a 97 estudiantes del municipio de Rayón, con una inversión de 213 mil 400 pesos.

El mandatario informó que en su administración se han entregado más de 600 mil becas, con una inversión acumulada de más de 3 mil 666 millones de pesos entre 2022 y 2026. Tan solo en el ciclo escolar 2025-2026 se distribuyeron 41 mil 334 apoyos a estudiantes de primaria pública, con una inversión superior a 90.9 millones de pesos.

Con estas acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo rural y fortalecer la infraestructura sustentable, al mismo tiempo que se garantiza la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.