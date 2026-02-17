El gobernador Alfonso Durazo Montaño reforzó la estrategia de seguridad en Sonora con la destrucción de más de 900 armas aseguradas en operativos coordinados.

Las acciones forman parte del trabajo de inteligencia interinstitucional que se realiza a través de la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Alfonso Durazo encabeza destrucción de 975 armas aseguradas en Sonora

Durante el acto fueron destruidas 625 armas largas y 350 armas cortas, además de 4 mil 485 cargadores y 212 mil 286 cartuchos.

El armamento fue asegurado en distintos municipios del estado como resultado de operativos conjuntos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Alfonso Durazo señaló que estas armas estaban en manos de grupos criminales y eran utilizadas para actividades ilícitas, por lo que su retiro representa un avance en el debilitamiento de estas organizaciones.

El gobernador destacó que la destrucción de 975 armas y más de 212 mil cartuchos refleja un esfuerzo extraordinario de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

Alfonso Durazo destruye 975 armas y refuerza seguridad en Sonora (Cortesía )

Alfonso Durazo reiteró su compromiso de mantener la coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para continuar el proceso de desarme y fortalecimiento de la seguridad.

En el evento participaron autoridades de la Sedena, la Guardia Nacional y representantes del Poder Judicial y el Congreso del Estado, como parte del trabajo conjunto en materia de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su estrategia para retirar armas de circulación y avanzar en la construcción de un entorno más seguro para las y los sonorenses.