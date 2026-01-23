El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo por Puerto Peñasco, donde supervisó el inicio de la construcción de mil 216 viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar y anunció una serie de acciones estratégicas en materia de infraestructura, servicios públicos y educación, con una inversión global superior a mil millones de pesos.

Alfonso Durazo y Alejandro Verdugo anuncian construcción de más de mil viviendas

Acompañado por el presidente municipal Alejandro Verdugo Angulo, Alfonso Durazo informó que en el predio Morro Alto se construirán mil 216 viviendas, con una inversión de 448 millones 800 mil pesos para las primeras 814 casas, lo que permitirá ampliar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo urbano ordenado del municipio.

La vertiente de la Cuarta Transformación son los programas sociales, esa es la prioridad de cualquier gobierno emanado de la Cuarta Transformación. Somos un gobierno que nos debemos a ustedes y nuestras decisiones deben estar en estricto rigor de sus prioridades y necesidades, por eso estamos aquí. Alfonso Durazo

Alfonso Durazo anuncia inversión histórica en vivienda, carreteras y educación en Puerto Peñasco. (Cortesía)

En atención a una demanda histórica de la población, el gobernador anunció la primera etapa del nuevo relleno sanitario, ante la saturación del actual, además de entregar 13 equipos y cuatro camiones para fortalecer los servicios públicos del municipio.

Asimismo, confirmó que se destinará una inversión de 450 millones de pesos para la pavimentación del bulevar Las Conchas y el mejoramiento de la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, obras clave para detonar el turismo y mejorar la conectividad regional.

Alfonso Durazo fortalece educación con Becas Sonora de Oportunidades

Como parte de su compromiso con la educación, Alfonso Durazo Montaño entregó equipamiento e infraestructura en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y otorgó 132 Becas Sonora de Oportunidades, con una inversión de 717 mil 500 pesos, distribuidas de la siguiente manera:

58 becas para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

74 becas para estudiantes del Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco

A nivel estatal, el programa Becas Sonora de Oportunidades ha beneficiado a 519 mil 134 estudiantes, con una inversión histórica de 2 mil 666 millones de pesos. Para 2026, se contempla destinar mil millones de pesos adicionales, consolidándose como el apoyo educativo más grande en la historia de Sonora.