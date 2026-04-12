Alfonso Durazo Montaño posicionó a Sonora como segundo lugar nacional en producción manufacturera y primer lugar en la frontera norte, tras alcanzar un nivel histórico de 125.3 puntos y un crecimiento del 5% en manufactura avanzada.

Estos resultados están impulsados por el Plan Sonora de Energías Sostenibles y reflejan el fortalecimiento del sector industrial en la entidad.

INEGI confirma crecimiento histórico de la manufactura en Sonora

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción manufacturera creció 20% en diciembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, destacando por segundo mes consecutivo en el dinamismo de esta actividad.

El indicador anual de 125.3 puntos representa el nivel más alto registrado en la historia de Sonora, superando significativamente los 101.7 puntos alcanzados en 2021, lo que evidencia el éxito de la política industrial estatal.

Esta estrategia ha permitido fortalecer sectores clave de la manufactura avanzada, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, posicionando a la entidad como líder nacional en estos rubros.

Mientras estados industriales como Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León registraron retrocesos o estancamiento, Sonora mantuvo una tendencia positiva, superando incluso a Tamaulipas.

Sonora rompe récord en manufactura y se posiciona líder en la frontera norte. (Cortesía)

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico, mediante la atracción de inversiones, el fortalecimiento industrial y la generación de empleos de calidad, consolidando al estado como referente nacional en manufactura avanzada.