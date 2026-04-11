Alfonso Durazo Montaño, junto a Alejandro Svarch Pérez, supervisó los avances del nuevo Hospital Comunitario en Ures durante una gira de trabajo en el municipio.

El proyecto forma parte del Plan de Justicia para el Río Sonora, con el objetivo de saldar una deuda histórica en servicios de salud y ampliar la cobertura de atención para la población.

Alfonso Durazo impulsa inversión en salud y educación en Ures

El mandatario estatal destacó que en 2026 iniciará la primera etapa del hospital, con una inversión de 500 millones de pesos, mientras que en 2027 se desarrollará la segunda fase del proyecto.

Subrayó que ya se adquirieron tres predios, lo que permitirá contar con un terreno amplio para la construcción del hospital y su posible crecimiento a futuro.

En materia educativa, Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la pavimentación del acceso a la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), extensión Ures.

Ures tendrá hospital IMSS-Bienestar; Alfonso Durazo Montaño impulsa salud y educación. (Cortesía)

Además, entregó un laboratorio de gastronomía completamente equipado y un camión de transporte estudiantil, beneficiando a jóvenes provenientes de municipios del Río Sonora.

También se otorgaron 36 aires acondicionados y 12 pintarrones al CBTA 161, mejorando las condiciones de aprendizaje para estudiantes y docentes.

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso con el bienestar social, al impulsar inversiones en salud, educación e infraestructura, con el objetivo de generar mejores oportunidades para las familias sonorenses.