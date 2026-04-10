El gobernador Alfonso Durazo Montaño implementó el programa de becas Sonora de Oportunidades, uno de los más amplios en la historia de la entidad, con el que logró reducir en 13% la deserción escolar.

Esta estrategia ha permitido que niñas, niños y jóvenes sonorenses continúen y concluyan sus estudios, al disminuir las limitaciones económicas que enfrentan, especialmente en comunidades rurales.

Alfonso Durazo entrega becas de Sonora de Oportunidades

Como parte de este programa, el mandatario estatal entregó apoyos a estudiantes de primaria en San Pedro de la Cueva, donde visitó la escuela “Félix Romero”.

En este punto, se otorgaron 82 becas con una inversión de 180 mil 400 pesos, con el objetivo de evitar que las y los estudiantes abandonen la escuela por falta de recursos.

El programa ha alcanzado a más de 600 mil sonorenses, lo que ha contribuido directamente a disminuir el abandono escolar, al permitir que los estudiantes no tengan que incorporarse al trabajo de manera anticipada.

Alfonso Durazo refuerza compromiso con la educación en Sonora

Durante la actual administración, se han destinado más de 3 mil 666 millones de pesos, equivalentes a más de 606 mil becas, la cifra más alta en la historia del estado en materia de apoyos educativos.

Estas acciones consolidan a la educación como un eje prioritario para reducir desigualdades y ampliar oportunidades sociales.

Alfonso Durazo fortalece programa "Becas Sonora de Oportunidades" para niños y niñas de primaria. (Cortesía)

En el marco de la gira de trabajo, el gobernador también entregó una pipa de agua al ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, con el fin de fortalecer los servicios básicos en beneficio de la población.

Al evento asistieron autoridades municipales y estatales del sector educativo y de obra pública, quienes respaldaron la implementación de estas acciones en favor de la comunidad.