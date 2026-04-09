El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo en el estado con apoyos.

Durante la firma, participó el director de la CONADE, Rommel Pacheco, quien aseguró que el gobierno federal junto al estatal se encuentran impulsando programas para fomentar la actividad física y el alto rendimiento.

Convenio de CONADE y Sonora permitirá ampliar apoyos a atletas y ciudadanía

Durante su mensaje, el mandatario señaló que el deporte es una herramienta clave para la transformación social, por lo que aseguró que su administración se encuentra impulsando políticas deportivas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030.

Sonora firma convenio con Conade para fortalecer el desarrollo deportivo en la entidad (cortesía)

Asimismo, agradeció el trabajo del titular de la CODESON, Erubiel Durazo, quien realizará un plan de trabajo para poder gestionar apoyo federal y fortalecer el deporte en Sonora. Mientras que el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó que este convenio consolida una cultura deportiva integral en el estado.

El convenio firmado establece que se podrán definir acuerdos específicos para proyectos, metas y recursos, con el objetivo de que se avance en el desarrollo deportivo en todos los niveles del estado. El acuerdo tiene una vigencia hasta el 12 de septiembre del 2027, lo que posicionará a Sonora como un referente en deporte.