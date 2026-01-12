Alfonso Durazo Montaño anunció que en 2026 el presupuesto destinado a obra pública para los municipios de Sonora aumentará cerca de un 45 por ciento, con el objetivo de impulsar el desarrollo, el bienestar social y una distribución más equitativa de los recursos en todo el estado.

Alfonso Durazo detalla el crecimiento proyectado para Sonora

En 2025, el presupuesto para obra pública ascendió a 2 mil 767.1 millones de pesos; sin embargo, para 2026 se incrementó a 4 mil millones de pesos, lo que representa la mayor inversión en infraestructura registrada en los últimos cinco años.

Alfonso Durazo anuncia que incrementará presupuesto para obra pública en municipios de Sonora. (Cortesía )

El mandatario estatal explicó que este año se contemplan 502 obras en los 72 municipios de Sonora, enfocadas en sectores estratégicos para el crecimiento regional y el desarrollo sostenible.

Desde el inicio de mi administración me propuse encabezar un gobierno municipalista, donde los recursos de todas y todos los sonorenses vayan destinados a obra pública que beneficie a los sectores más vulnerables, para que les toque a los que nunca les había tocado. Alfonso Durazo

Alfonso Durazo coordina inversión con respaldo de Claudia Sheinbaum

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que se cuenta con el respaldo irrestricto del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para concretar proyectos estratégicos en materia de infraestructura en la entidad.

Entre las principales inversiones por municipio destacan:

San Luis Río Colorado: 121 millones de pesos para 15 obras

Puerto Peñasco: 106 millones de pesos y 15 acciones

Caborca: 100 millones de pesos para ocho obras

Ures: 45 millones de pesos para 14 acciones

Hermosillo: más de mil 400 millones de pesos y 92 acciones

Guaymas: 494 millones de pesos en 31 obras

Empalme: 147 millones de pesos para 14 acciones

Cajeme: 342 millones de pesos en 32 obras

Asimismo, se contemplan inversiones en otros municipios:

Nogales: 122 millones de pesos y 22 acciones

Agua Prieta: 77 millones de pesos en ocho obras

Bavispe: 31 millones de pesos para cinco obras

Magdalena: 65 millones de pesos y nueve acciones

Moctezuma: 63 millones de pesos en seis acciones

Mazatán: 62 millones de pesos para seis obras

Etchojoa: 59 millones de pesos y nueve acciones

Navojoa: 106 millones de pesos en 22 acciones

Con este esquema de inversión, el Gobierno de Sonora busca impulsar un desarrollo equilibrado, con infraestructura que genere bienestar, oportunidades y justicia social en cada municipio del estado.