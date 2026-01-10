Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo de miles de niños, niñas y jóvenes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que se han recuperado espacios deportivos como la Unidad Deportiva Ley 57 y del campo de fútbol JOSS #3.

Alfonso Durazo invierte más de 10 millones de pesos en espacios deportivos

Durante su mensaje, el gobernador destacó que estos proyectos contaron con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a 50 mil personas en Hermosillo. Asimismo, señaló que el objetivo es dignificar la práctica y el talento en distintas disciplinas deportivas.

Desde hace varios años, la Unidad Deportiva Ley 57 se encontraba abandonada y con notable deterioro en el área de canchas deportivas, baños e infraestructura complementaria, por lo que con una inversión de 10 millones de pesos, se llevaron a cabo rehabilitaciones del acceso principal, y trabajos de mantenimiento de muros, pintura general, renovación de juegos infantiles y ejercitadores, en beneficio de más de 20 mil 800 hermosillenses.

“Yo recuerdo que cuando vine aquí a dar el banderazo a esta rehabilitación, me decían vecinos de las distintas colonias que hacía más de 30 años que a estas instalaciones deportivas nadie les había dado un brochazo, no había institución, dependencia, gobierno, alguno que hubiese volteado a verlos” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Asimismo, se realizó mantenimiento interior y exterior, rehabilitación de baños y pintura en elementos de herrería. Mientras que en canchas de basquetbol se dio mantenimiento a tableros y aros, se aplicó pintura de líneas y se instalaron nuevas luminarias.

Sonora invierte más de 10 millones de pesos en infraestructura deportiva (Cortesía)

En el campo de fútbol se llevó a cabo el retiro de césped, nuevas terracerías, colocación de césped nuevo y modernización del sistema de iluminación. Además, el campo de softbol se dotó con dogouts nuevos, cerco perimetral, accesos, bodega exterior, mantenimiento de gradas y backstop.

Sonora impulsa el desarrollo deportivo en Hermosillo

Por su parte, en el campo de fútbol JOSS #3, en la colonia Álvaro Obregón y Sahuaro, se hizo una inversión de 4 millones 577 pesos para realizar trabajos de colocación de pasto sintético nuevo, mejorando las condiciones de juego y durabilidad.

Además, se realizó la rehabilitación de porterías, construcción de backstop y desmontaje de postes en mal estado, modernización del sistema de iluminación para mayor seguridad y uso nocturno del espacio.

Sonora invierte más de 10 millones de pesos en infraestructura deportiva (Cortesía)

Estas rehabilitaciones son parte de la respuesta del gobierno de Alfonso Durazo ante las demandas de miles de familias, con el objetivo de garantizar el acceso a centros deportivos modernos y dignos.