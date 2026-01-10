Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo de miles de niños, niñas y jóvenes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que se han recuperado espacios deportivos como la Unidad Deportiva Ley 57 y del campo de fútbol JOSS #3.
Alfonso Durazo invierte más de 10 millones de pesos en espacios deportivos
Durante su mensaje, el gobernador destacó que estos proyectos contaron con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a 50 mil personas en Hermosillo. Asimismo, señaló que el objetivo es dignificar la práctica y el talento en distintas disciplinas deportivas.
Desde hace varios años, la Unidad Deportiva Ley 57 se encontraba abandonada y con notable deterioro en el área de canchas deportivas, baños e infraestructura complementaria, por lo que con una inversión de 10 millones de pesos, se llevaron a cabo rehabilitaciones del acceso principal, y trabajos de mantenimiento de muros, pintura general, renovación de juegos infantiles y ejercitadores, en beneficio de más de 20 mil 800 hermosillenses.
“Yo recuerdo que cuando vine aquí a dar el banderazo a esta rehabilitación, me decían vecinos de las distintas colonias que hacía más de 30 años que a estas instalaciones deportivas nadie les había dado un brochazo, no había institución, dependencia, gobierno, alguno que hubiese volteado a verlos”Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
Asimismo, se realizó mantenimiento interior y exterior, rehabilitación de baños y pintura en elementos de herrería. Mientras que en canchas de basquetbol se dio mantenimiento a tableros y aros, se aplicó pintura de líneas y se instalaron nuevas luminarias.
En el campo de fútbol se llevó a cabo el retiro de césped, nuevas terracerías, colocación de césped nuevo y modernización del sistema de iluminación. Además, el campo de softbol se dotó con dogouts nuevos, cerco perimetral, accesos, bodega exterior, mantenimiento de gradas y backstop.
Sonora impulsa el desarrollo deportivo en Hermosillo
Por su parte, en el campo de fútbol JOSS #3, en la colonia Álvaro Obregón y Sahuaro, se hizo una inversión de 4 millones 577 pesos para realizar trabajos de colocación de pasto sintético nuevo, mejorando las condiciones de juego y durabilidad.
Además, se realizó la rehabilitación de porterías, construcción de backstop y desmontaje de postes en mal estado, modernización del sistema de iluminación para mayor seguridad y uso nocturno del espacio.
Estas rehabilitaciones son parte de la respuesta del gobierno de Alfonso Durazo ante las demandas de miles de familias, con el objetivo de garantizar el acceso a centros deportivos modernos y dignos.