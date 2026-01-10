Con una estrategia enfocada en el desarrollo económico y turístico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó durante el 2025 la ampliación de la conectividad aérea en Sonora, lo que permitió un incremento conjunto del 22.1% en la afluencia de pasajeros en los aeropuertos de Hermosillo y Ciudad Obregón.

Nuevas rutas fortalecen la conectividad aérea de Sonora

El mandatario destacó que, como parte de esta política de impulso a la movilidad, se concretaron nuevas rutas aéreas estratégicas, entre ellas el vuelo Hermosillo–Tijuana y una conexión con escala Xpress desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo hacia Mazatlán, Sinaloa, con operación cinco días a la semana. Estas acciones fortalecen la integración de Sonora con otros destinos clave del país y dinamizan la actividad turística y comercial.

Además de las nuevas rutas, el gobierno avanza en la ampliación de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como en la modernización del Puerto de Guaymas, con la visión de crear un sistema logístico integral que potencie el transporte de pasajeros y carga, generando mayores oportunidades de inversión y empleo.

“La idea es que los aeropuertos de Guaymas y Obregón sumados al Puerto de Guaymas se conviertan en un todo, en un conjunto logístico que le de una posibilidad de carga a estos aeropuertos, pero obviamente también al Puerto de Guaymas”

Sonora consolida movilidad aérea con nuevas rutas (Cortesía)

Durante el 2025, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo movilizó a 2.2 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 2.1%.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón reportó un aumento del 20%, al atender a más de 530 mil usuarios, con conexiones directas a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, La Paz y Los Cabos.

Finalmente, se explicó que el Aeropuerto de Puerto Peñasco se encargó de reforzar la conectividad del noroeste del estado con vuelos directos a Tijuana, impulsando el turismo regional.

Estas acciones forman parte de una visión de largo plazo, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo, con el objetivo de posicionar a Sonora como un nodo estratégico de movilidad, comercio y desarrollo.