El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la proyección para la construcción de 60 mil Viviendas del Bienestar en la entidad, como parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a una vivienda digna y atender el rezago habitacional en el país.

El anuncio se dio tras una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se definieron los lineamientos de coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para la ejecución del programa de vivienda social.

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum impulsan vivienda social para familias de bajos ingresos

De acuerdo con lo informado, el plan contempla el desarrollo de vivienda social dirigida principalmente a familias de bajos ingresos, con prioridad en zonas que registran mayor demanda habitacional y cuentan con acceso a servicios básicos.

Las autoridades destacaron que este proyecto forma parte del nuevo enfoque de política pública en materia de vivienda, orientado a garantizar el derecho constitucional a un hogar digno, fortalecer el bienestar social y fomentar un desarrollo urbano ordenado en las entidades.

El Gobierno de Sonora acompañará la implementación del programa mediante la facilitación de suelo, la gestión institucional y la coordinación con los municipios, con el objetivo de asegurar que las obras avancen conforme al calendario establecido.