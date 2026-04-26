El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene una agenda enfocada en la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la educación, con el objetivo de ampliar las oportunidades para jóvenes en su formación profesional, mediante acuerdos con el Gobierno de México.

Como parte de esta estrategia, se concretó la universalización de las becas Sonora de Oportunidades, garantizando que estudiantes de universidades públicas cuenten con un apoyo económico que les permita continuar y concluir sus estudios.

Alfonso Durazo consolida la educación como eje de transformación en Sonora

Durante su conferencia semanal, el mandatario estatal destacó que la educación es uno de los pilares centrales de su administración, por lo que se ha trabajado para convertir el acceso a becas en un derecho constitucional en Sonora.

En el caso de la Universidad de Sonora (Unison), el crecimiento del programa ha sido significativo: antes de 2022 no existían apoyos estatales para universitarios; ese año se entregaron 7 mil 660 becas, en 2023 aumentaron a 17 mil 243, en 2024 a 20 mil 538, en 2025 a 18 mil 759 y para 2026 se proyecta cobertura total para estudiantes de nivel superior.

Además, el esquema contempla que alumnas y alumnos de educación básica, media superior y superior accedan a este beneficio de manera universal en escuelas públicas.

Sonora reduce deserción escolar y fortalece formación tecnológica

Los resultados de esta política ya son visibles: se ha logrado una reducción del 13% en la deserción escolar, además de ampliar el acceso a la educación superior con 44 mil 500 becas universitarias en el primer semestre de 2026, respaldadas por una inversión de 250 millones de pesos.

A estos apoyos se suma la beca Sonora Internacional, que otorga hasta 200 mil pesos a estudiantes que cursan estudios en el extranjero.

De forma paralela, el gobierno estatal impulsa una alianza con Microsoft, mediante la cual se ofrecen 350 mil cursos en inteligencia artificial generativa, fortaleciendo la capacitación tecnológica de la población.

Con estas acciones, Sonora se posiciona como referente nacional en políticas educativas, al combinar apoyo económico, innovación y desarrollo social, consolidando un modelo que busca transformar la vida de las y los jóvenes.