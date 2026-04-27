Alfonso Durazo Montaño supervisó el avance de la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Caborca, proyecto que busca modernizar el manejo de basura en la región y convertirse en referente ambiental para otros municipios de Sonora.

La obra contempla una inversión de 180 millones de pesos y sustituirá el esquema tradicional de disposición de residuos a cielo abierto, con un modelo enfocado en aprovechamiento, reducción de contaminación y generación de valor económico.

Alfonso Durazo impulsa manejo sustentable de basura en Caborca

El nuevo complejo contará con sistemas especializados como una planta separadora de materiales reciclables, procesos de gasificación y una planta de pirólisis con capacidad para procesar hasta cinco toneladas diarias de neumáticos.

Caborca sustituirá tiradero a cielo abierto con nueva planta moderna (cortesía)

Con esta infraestructura se busca recuperar materiales reutilizables, reducir el volumen de residuos enviados a disposición final y obtener derivados aprovechables, como aceite pirolítico.

Alfonso Durazo Montaño destacó que el proyecto representa una transición hacia esquemas modernos de gestión de basura, con beneficios ambientales y sociales para la comunidad.

Caborca sustituirá tiradero a cielo abierto con nueva planta moderna (cortesía)

Entre los impactos esperados se encuentra la disminución de contaminación en suelo, aire y agua, así como la reducción de emisiones generadas por la quema de residuos. Además, la planta podría generar empleos locales, fortalecer la imagen urbana del municipio y evitar sanciones por incumplimiento en materia ambiental.

El gobierno estatal señaló que este modelo también tiene potencial para replicarse en otras zonas de Sonora, como parte de una estrategia de desarrollo sustentable. Con esta obra, Caborca busca avanzar hacia una gestión moderna de residuos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.