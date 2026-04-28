El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la entrega de 15 unidades nuevas de transporte público y dio el arranque a la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026 en el municipio de Cajeme, con el objetivo de beneficiar a las familias sonorenses.

El mandatario estatal señaló que con estas acciones cumple su promesa de garantizar un sistema de transporte público accesible, moderno y seguro, al mismo tiempo que se fortalece la salud de las familias.

Alfonso Durazo entrega 15 nuevos camiones en Ciudad Obregón

Durante la entrega de camiones, Durazo Montaño señaló que las nuevas unidades tuvieron una inversión de 45 millones de pesos para beneficiar a 53 mil usuarios. Asimismo, aseguró que esta entrega forma parte de una estrategia estatal de modernización del transporte público.

Cajeme suma transporte moderno y arranca vacunación estatal (cortesía)

El mandatario destacó que Cajeme suma 81 unidades nuevas de camiones, lo que representa un crecimiento de más del 50%, las cuales tienen como objetivo mejorar la calidad de servicio, disminuir tiempos de espera y contar con una movilidad más eficiente, incluyente y segura.

“Un transporte público digno y eficiente permite a un trabajador reducir los tiempos de traslado de su hogar al trabajo y de esa manera ser más efectivo; lo mismo dice con un estudiante” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Cajeme suma transporte moderno y arranca vacunación estatal (cortesía)

Arranca Primera Semana Nacional de Vacunación 2026 en Cajeme

Durante su gira por Cajeme, el gobernador dio a conocer el arranque de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026 “Vacunar es Amar”, que se realizará del 25 de abril al 2 de mayo.

Durazo explicó que el objetivo es alcanzar el 90% en esquemas de vacunación completa y el 95% por tipo de biológico. Asimismo, aseguró que la jornada estará disponible para menores de un año, niñas y niños de uno a 18 meses, menores de ocho años, adolescentes, personas adultas, adultas mayores y mujeres embarazadas, de los 72 municipios.

Cajeme suma transporte moderno y arranca vacunación estatal (cortesía)

Finalmente, detalló que se contemplan 2 millones 500 mil vacunaciones con una inversión de 400 millones de pesos, de las cuales 42 mil 52 dosis serán destinadas para Cajeme en vacunas de:

BCG

Hepatitis B

Hexavalente acelular

Rotavirus

Neumocócica

DPT

SRP

SR

Td

Tdpa

Hepatitis A

VPH

VSR

Nueva vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio