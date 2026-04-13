El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó en Sonora una tendencia de crecimiento laboral y estabilidad para las y los trabajadores, al registrar 23 mil 511 nuevos empleos formales en la entidad.

Como parte de una política de bienestar social y fortalecimiento del empleo, el estado pasó de 644 mil 260 trabajadores asegurados en enero a 667 mil 771 en marzo de 2026, de acuerdo con cifras oficiales.

Sonora registra crecimiento de más de 23 mil empleos formales en 2026

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que durante el primer trimestre de 2026 se generaron más de 23 mil nuevos empleos formales, lo que refleja una dinámica positiva en la economía estatal.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores de agricultura y ganadería, que sumaron 7 mil 041 empleos, seguidos del comercio, con 3 mil 489 puestos laborales.

Además, el desempeño de Sonora, en línea con entidades como Baja California y Nuevo León, posiciona al estado en el tercer lugar de crecimiento porcentual en la región fronteriza.

En el comparativo anual, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la entidad registró un aumento de 674 empleos formales, al pasar de 667 mil 097 a 667 mil 771 trabajadores asegurados, lo que confirma una tendencia sostenida de crecimiento laboral.