Con el objetivo de brindar certeza patrimonial a familias de Agua Prieta, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, encabezaron la entrega de mil 500 escrituras a familias que no habían podido regularizar su patrimonio.

Durante su mensaje, el gobernador destacó que la entrega de estas escrituras es parte de la visión de la Cuarta Transformación para apoyar a las familias que más lo necesitan, brindando certeza de sus hogares. Por otra parte, el mandatario estatal recordó que Sonora tiene como meta la construcción de más de 65 mil Viviendas para el Bienestar.

“Hoy no estamos solo entregándoles un documento, estamos dándoles certeza jurídica, estamos dándoles valor a su propiedad, porque una casa sin papeles no vale nada. Esto es una respuesta favorable a sus demandas, la entrega de escrituras que dan certeza jurídica de su patrimonio y las viviendas bienestar. Esto es lo que caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación la atención integral a la gente, porque, por el bien de todos, primero los pobres” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Familias de Sonora reciben escrituras tras años sin certeza legal

En el evento, Edna Vega señaló que estas acciones son parte del programa Viviendas para el Bienestar, el cual tiene como fin ayudar a las familias y brindar certeza patrimonial para que cuenten con un hogar digno y propio.

“Este gobierno no termina su labor hasta que cada persona reciba lo que le corresponde. Desde el Gobierno de México sabemos que estas viviendas ya son suyas desde hace tiempo; las han habitado, las han cuidado, las han construido con el esfuerzo de cada día. Pero faltaba lo más importante: el respaldo legal que lo hiciera oficial. Ese pendiente es el que hoy estamos resolviendo aquí, en Agua Prieta” Edna Vega, titular de Sedatu

Entrega de escrituras en Sonora garantiza certeza jurídica a familias (cortesía)

Sonora avanza en proyectos del Mundial Social 2026

Por otra parte, el gobernador junto a la titular de Sedatu asistieron a un evento para informar el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios en el Marco del Mundial Social México 2026, donde acudió la representante del Gobierno de México para la organización del Mundial de Fútbol, Gabriela Cuevas.

Este comité tiene como objetivo rehabilitar y construir canchas de fútbol en los 32 estados, tan solo en Sonora se contempla la rehabilitación y construcción de 200 canchas, de las cuales:

157 están a cargo del gobierno de Sonora

43 están a cargo de Sonora (28 nuevas y 15 rehabilitaciones)

Entrega de escrituras en Sonora garantiza certeza jurídica a familias (cortesía)

Finalmente, Alfonso Durazo aseguró que estas acciones forman parte del Mundial Social, el cual tiene como objetivo: quitar el carácter elitista al mundial y buscar trascender el impacto turístico, económico y traducirlo en un beneficio social, con fin de que las y los sonorenses tengan acceso al deporte en instalaciones dignas.