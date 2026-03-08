El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó un modelo de soberanía energética que brinda certidumbre a las familias sonorenses. A través de los ingresos generados por la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, el estado asegura el financiamiento del subsidio a la tarifa eléctrica.

Este proyecto estratégico representa una inversión de mil 640 millones de dólares y contó con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, la obra avanza en su tercera etapa, posicionándose como uno de los parques solares más relevantes de América Latina.

Sonora alcanza estabilidad en tarifas eléctricas con Alfonso Durazo

La nueva estrategia financiera permite que el subsidio ya no dependa de gestiones anuales ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para este 2026, se han asignado mil 750 millones de pesos derivados directamente de la venta de energía limpia para proteger el bolsillo de los ciudadanos.

Originalmente, se estableció un apoyo de mil 460 millones de pesos para mitigar el costo de la luz en los hogares. Sin embargo, el esquema actual ofrece una fuente de recursos más estable y autosustentable al provenir de la propia infraestructura estatal.

Alfonso Durazo garantiza subsidio eléctrico histórico para Sonora en 2026 (Cortesía)

La planta solar de Puerto Peñasco trasciende el beneficio ambiental para convertirse en un soporte económico directo. Este avance tecnológico garantiza que el ahorro en el consumo eléctrico sea una realidad constante para miles de familias en toda la entidad.

A este desarrollo se integra el gasoducto Amigo LNG, que conectará Naco con Guaymas para potenciar la infraestructura de licuefacción. Esta obra refuerza la posición de Sonora como un nodo estratégico y competitivo en el sector energético global.

El Ejecutivo estatal proyecta la expansión de este modelo con la construcción de un gigawatt adicional de energía fotovoltaica. Con este crecimiento, se planea ampliar los programas sociales y asegurar que el beneficio de los recursos naturales sonorenses siga transformándose en estabilidad financiera para los hogares.