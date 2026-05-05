El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la asignación de mil becas totalmente gratuitas dirigidas a médicos del sector público, como parte de una estrategia para fortalecer la calidad de la atención en salud en la entidad.

El mandatario explicó que este programa está diseñado para profesionales que laboran en centros de atención pública, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, campus Hermosillo, y con el respaldo de BBVA.

Alfonso Durazo cumple con fortalecimiento al sector salud en Sonora

Alfonso Durazo detalló que el programa se financia mediante un donativo de 10 millones de pesos por parte de BBVA, al que se suma una aportación en especie de 20 millones de pesos del Tecnológico de Monterrey, cubriendo el costo total del curso, estimado en 30 mil pesos por participante.

El objetivo es que la capacitación sea completamente gratuita, permitiendo que más personal médico acceda a herramientas que mejoren la atención a pacientes en el sistema público.

Por su parte, el secretario de Salud, José Luis Alomía, explicó que el programa está enfocado en el primer nivel de atención, con contenidos en nutrición, salud mental, prevención, detección oportuna de enfermedades y competencias digitales en salud.

Alfonso Durazo fortalece el sistema de salud con mil becas para médicos. (Cortesía)

Programa académico con 800 horas y especialistas de alto nivel en Sonora

El curso contempla 18 programas académicos impartidos por la Escuela de Medicina de TecSalud, que en conjunto suman 800 horas de formación, desarrolladas por 65 especialistas del Tecnológico de Monterrey.

La capacitación tendrá una modalidad mixta (virtual y presencial), lo que permitirá ampliar el acceso a médicos en distintas regiones del estado.

Con esta estrategia, el Gobierno de Sonora refuerza su apuesta por la profesionalización del personal médico, elevando la calidad del servicio y el bienestar de la población, mediante formación continua y especializada.