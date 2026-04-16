El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que, con el objetivo de fortalecer la atención médica, se pondrán en marcha cuatro proyectos hospitalarios y la operación de equipo oncológico de alta especialidad.

El mandatario realizó el anuncio durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar, donde también señaló la operación de un acelerador lineal para el tratamiento del cáncer.

Sonora refuerza atención médica con tecnología oncológica y nuevos hospitales

El nuevo equipo se instaló en el Centro Estatal de Oncología, el cual representa un avance significativo en la atención de pacientes con cáncer, al duplicar la capacidad de radioterapias en la entidad.

IMSS-Bienestar impulsa atención médica gratuita en Sonora (cortesía)

Esta tecnología pasará de atender 11 mil a 22 mil sesiones anuales, además de reducir los tiempos de espera de hasta seis meses a aproximadamente un mes. Asimismo, se informó que este servicio será completamente gratuito a través del esquema de IMSS-Bienestar, lo que permitirá ampliar el acceso a tratamientos especializados para personas sin seguridad social.

IMSS-Bienestar amplía cobertura y servicios en Sonora

Durazo detalló que también se trabaja en cuatro proyectos estratégicos que buscan fortalecer la infraestructura hospitalaria en distintas regiones. Entre ellos destaca la construcción del Hospital Regional del Río Sonora, en el municipio de Ures, que contará con 15 especialidades médicas.

IMSS-Bienestar impulsa atención médica gratuita en Sonora (cortesía)

También se contempla la edificación del Hospital Comunitario Miguel Alemán, enfocado en brindar atención a trabajadores agrícolas, así como la modernización de la Unidad de Salud Mental Cruz del Norte.

Otro de los proyectos relevantes es la reestructuración del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes.

IMSS-Bienestar impulsa atención médica gratuita en Sonora (cortesía)

Finalmente, Alfonso Durazo subrayó que estas acciones responden a una estrategia integral que busca garantizar servicios médicos dignos, oportunos y accesibles, con el respaldo del Gobierno federal.