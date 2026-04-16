El gobernador Alfonso Durazo anunció el decreto de estímulos fiscales en materia de derechos vehiculares, que contempla la reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos correspondientes a 2021 y años anteriores.

El programa “Borrón y Cuenta Nueva” busca apoyar la economía de las familias sonorenses, beneficiando a más de 350 mil contribuyentes, lo que representa cerca del 32% del padrón vehicular estatal, que supera el millón 100 mil unidades.

Alfonso Durazo impulsa “Borrón y Cuenta Nueva” en Sonora

Alfonso Durazo destacó que el pago de impuestos es fundamental para el funcionamiento del estado, ya que permite ejercer el presupuesto con austeridad, transparencia y honestidad, priorizando las necesidades sociales.

El programa, implementado a través de la Secretaría de Hacienda de Sonora, establece que los contribuyentes únicamente deberán cubrir los últimos cinco años de adeudos vehiculares.

El estímulo fiscal elimina en su totalidad multas, recargos y gastos acumulados de ejercicios anteriores a 2021, con el objetivo de facilitar la regularización vehicular.

Alfonso Durazo lanza “Borrón y Cuenta Nueva” y elimina adeudos vehiculares. (Cortesía)

Así funciona el programa “Borrón y Cuenta Nueva” en Sonora

Los beneficios del decreto se aplicarán de forma automática al momento de realizar la revalidación vehicular, ya sea en agencias fiscales, el portal oficial o en comercios y bancos autorizados.

El gobierno estatal invitó a la ciudadanía a aprovechar este estímulo fiscal, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El único requisito es contar con la licencia de conducir vigente del estado de Sonora.

Para más información, las y los contribuyentes pueden comunicarse al 800 312 7011, vía WhatsApp al (662) 316 9734, o consultar los canales oficiales de la Secretaría de Hacienda.