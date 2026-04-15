El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una gira de trabajo en la región noroeste donde anunció proyectos clave en educación, medio ambiente y desarrollo social, con impacto directo en comunidades de municipios como Altar y Caborca.

Uno de los anuncios más relevantes fue el inicio de la construcción de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar, una obra que busca ampliar la cobertura educativa en la zona y ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes de distintas localidades.

Gobierno de Sonora invierte en desarrollo social y educativo

El proyecto educativo contempla una inversión inicial para la edificación de un plantel con espacios especializados en áreas como mecatrónica, energías renovables, logística y agricultura sustentable, con capacidad para atender a cientos de estudiantes en su primera etapa.

Alfonso Durazo impulsa educación, vivienda y sustentabilidad en Sonora (cortesía)

Durante la misma gira, el mandatario también entregó escrituras a 600 familias en Caborca, otorgando certeza jurídica sobre sus viviendas a habitantes que durante años no contaban con este documento. Esta acción busca fortalecer el patrimonio familiar y mejorar las condiciones de seguridad para la población beneficiada.

En materia ambiental, supervisó la construcción de una planta para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, considerada una de las obras más relevantes en la región. Este proyecto incluye tecnología para separar materiales, procesar desechos y reducir el impacto ambiental, además de cumplir con normativas federales en la gestión de residuos.

Alfonso Durazo impulsa educación, vivienda y sustentabilidad en Sonora (cortesía)

Por otra parte, en Altar se dio el banderazo para la rehabilitación de espacios deportivos, con mejoras en canchas y áreas recreativas que buscan fomentar la actividad física y la convivencia comunitaria.

Las acciones forman parte de una estrategia integral del gobierno estatal enfocada en mejorar la calidad de vida, impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la infraestructura social en el norte de Sonora.