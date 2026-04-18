El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó una gira de trabajo por los municipios de Soyopa y Mazatán, donde encabezó la entrega de becas escolares, apoyos sociales y supervisó obras carreteras para fortalecer el desarrollo regional.

Las acciones estuvieron enfocadas en mejorar el acceso a la educación, respaldar la economía familiar y reforzar la conectividad en comunidades rurales del estado.

Alfonso Durazo entrega becas y apoyos en Soyopa y Mazatán

En Soyopa, el mandatario estatal entregó becas del programa Sonora de Oportunidades a estudiantes de nivel primaria. En total, 61 alumnas y alumnos recibieron este apoyo económico con una inversión superior a 134 mil pesos.

Alfonso Durazo refuerza apoyo a estudiantes y comunidades rurales (cortesía)

Durante la jornada se distribuyeron 100 tinacos mediante el Consejo Estatal de Concentración para la Obra Pública (CECOP), con el objetivo de fortalecer el almacenamiento de agua en viviendas y mejorar las condiciones básicas de las familias beneficiadas.

Por otra parte, en Mazatán, Durazo encabezó una nueva entrega de estímulos escolares para 71 estudiantes, con una nueva inversión de más de 156 mil pesos. Asimismo, destacó que el acceso a la educación representa una herramienta clave para generar igualdad de oportunidades y abrir mejores perspectivas para niñas, niños y jóvenes sonorenses.

Carretera Hermosillo-Mazatán mejora con inversión de 6.8 millones

Como parte de la gira, el mandatario revisó los avances en los trabajos de mantenimiento de la carretera estatal Hermosillo-Mazatán, obra en la que invierten 6.8 millones de pesos. La rehabilitación busca mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fortalecer la comunicación entre comunidades de la región.

Alfonso Durazo refuerza apoyo a estudiantes y comunidades rurales (cortesía)

El mandatario estatal señaló que, en lo que va de su administración, se han otorgado más de 606 mil becas en toda la entidad, con una inversión acumulada superior a 3 mil 666 millones de pesos.

Con estas acciones, el gobierno de Sonora mantiene su apuesta por la educación, la infraestructura y el bienestar social en municipios del interior del estado.