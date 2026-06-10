Alfonso Durazo Montaño consolidó una inversión superior a los 3 mil 400 millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera de Sonora, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto busca mejorar la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de la entidad, con la modernización de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco como obra prioritaria, con una inversión de mil 800 millones de pesos.

Alfonso Durazo y SICT Sonora coordinan el Programa de Conservación y Modernización de Carreteras 2026

Alfonso Durazo, junto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, Máximo Moscoso, informó que el programa atenderá tramos prioritarios de la red federal libre de peaje en el estado.

Las gestiones ante el Gobierno federal permitieron incrementar el presupuesto de mil 600 a más de 3 mil 400 millones de pesos. Para la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, que inicialmente contaba con 450 millones para trabajos de reparación, se autorizó un aumento histórico a mil 800 millones para su rehabilitación integral.

Los 450 millones originalmente destinados a esa ruta serán redirigidos a la rehabilitación de la carretera Cananea-Agua Prieta, ampliando los beneficios para los sonorenses.

Actualmente se realizan trabajos en los corredores Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea, Cananea-Ímuris, Moctezuma-Agua Prieta, Hermosillo-Chihuahua, Ciudad Obregón-Hermosillo y Sonoyta-Mexicali, rutas fundamentales para la movilidad de personas y mercancías en la entidad.

El programa registra 15 contratos de obra pública formalizados y 9 procedimientos de licitación en marcha, con una inversión acumulada de 643.6 millones de pesos para acelerar las acciones de conservación y reconstrucción en diversas regiones del estado.