El gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el objetivo de garantizar políticas a largo plazo que protejan la vida, el patrimonio y la seguridad urbana de las y los sonorenses.

El mandatario estatal, en presencia de diputados locales, funcionarios públicos y sociedad civil realizó la presentación formal de la reforma constitucional en materia de protección civil que será enviada y analizada por el Congreso del Estado para su posterior aprobación.

El nuevo modelo establece un nuevo organismo constitucional autónomo, especializado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. (CORTESÍA )

La reforma contempla un nuevo organismo constitucional

El nuevo modelo establece un nuevo organismo constitucional autónomo, especializado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dotado de herramientas jurídicas y presupuestales propias para mitigar riesgos en las ciudades. Además, se mantiene el mando unificado en situaciones de emergencia y desastre bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal, garantizando una respuesta operativa coordinada y eficaz ante fenómenos que afecten a la población.

Dicha iniciativa también contempla un proceso de selección transparente, técnico y ciudadano para la designación del o la titular del nuevo organismo, cuyo nombramiento se realizará por parte del Congreso del Estado, mediante una convocatoria pública con el acompañamiento de un comité técnico, un Consejo Ciudadano y un Consejo Técnico Asesor.

Este día damos un paso fundamental para construir un nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un paso que no estaríamos dando sin la participación de todas y todos ustedes que acudieron al llamado que realizamos a través de una consulta popular, pero también no sería posible si no existiera voluntad política para abordar los problemas de este sector. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Además, informó que la construcción de la legislación secundaria que armonizará este nuevo modelo, contará con una amplia participación ciudadana y el acompañamiento de especialistas y representantes de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la materia.