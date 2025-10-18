Como parte de las estrategias de la Cuarta Transformación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde y a Judith Armenta, líder de Morena; inauguraron la nueva sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, este viernes en Hermosillo.

Morena reafirma su compromiso en Sonora

Durante su mensaje, Luisa Alcalde señaló que esta nueva apertura representa la consolidación del movimiento de transformación en Sonora, y se convierte en un espacio destinado al trabajo político, formación y organización ciudadana.

“Inaugurando este espacio, esta casa de Morena, que pretende ser eso, un espacio de encuentro de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes. Un espacio digno y un espacio propio por primera vez, un espacio nuestro. Y así queremos tener estos espacios de capacitación, de formación política, de encuentro colectivo sobre el presente y el futuro de Morena” Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Por su parte, Durazo Montaño expresó su reconocimiento al liderazgo nacional de Luisa María, destacando su compromiso con la 4T.

“Hoy hemos transitado a una etapa de institucionalidad que es ejemplar a nivel nacional, y quiero que esa característica política de madurez que hoy representamos las y los integrantes, los militantes de Morena, nos siga distinguiendo a nivel nacional como una organización institucional, madura, políticamente y sobre todo unida, hermanada, que representemos siempre un movimiento hermanados por un compromiso sin posibilidades de traición, un compromiso al servicio siempre del pueblo” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Mientras que Judith Armenta Cota, agradeció la presencia de los y las asistentes, señalando que este nuevo edificio será un punto de encuentro para la militancia y un símbolo de trabajo conjunto.

El nuevo edificio de Morena Sonora se encuentra ubicado por la calle Prof. Horacio Soria Larrea #181, esquina con Avenida Monterrey, en la colonia Centro.