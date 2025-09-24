El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la novena sesión del Consejo de Participación Empresarial Sonorense (Copes), donde destacó la importancia de crear acciones estratégicas en conjunto con el sector empresarial para fortalecer el crecimiento económico y social de la entidad.

Durante el encuentro se presentaron avances en materia de infraestructura, seguridad pública, turismo y aprovechamiento del agua. El mandatario señaló que la colaboración con empresarios es clave para impulsar el desarrollo integral del estado en beneficio de todas y todos los sonorenses.

Alfonso Durazo recuerda los inicios del Copes

El gobernador recordó que este consejo nació como respuesta a las principales demandas ciudadanas en los ejes de medio ambiente, economía, vivienda y justicia.

También subrayó que proyectos estratégicos como la modernización del Puerto de Guaymas y la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad son parte de la agenda que consolida el potencial de Sonora y atrae nuevas inversiones.

Tener una interlocución unida con el sector empresarial es una fuente de confianza para la sociedad sonorense. Es así de importante, valoro mucho su acompañamiento Alfonso Durazo Montaño

Alfonso Durazo encabeza la novena sesión de Copes y destaca el papel del sector empresarial en el crecimiento de Sonora. (Cortesía)

Representantes de organismos empresariales coincidieron en la relevancia de respaldar estas iniciativas, al considerar que fortalecen el liderazgo económico de Sonora y generan condiciones para atraer más inversiones al estado.