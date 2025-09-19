Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dio a conocer una inversión muy importante por parte de la empresa líder en propulsión, servicios y sistemas aeroespaciales, GE Aerospace, de más de 500 millones de pesos.

Sonora se convierte en un atractivo de inversión extranjera

Durazo Montaño reveló que, gracias a las estrategias integrales del Plan Sonora de Energías Sostenibles, la empresa GE Aerospace invertirá 538.6 millones de pesos en la expansión de su planta en Hermosillo.

Esta planta estará destinada para la fabricación de componentes y partes rotativas para la seguridad y rendimiento de los motores turbofán LEAP que se ubican en aviones:

Airbus A320neo

Boeing 737 MAX

COMAC C919

Con la inversión, se lograrán hacer mejoras en las instalaciones como el diseño, herramientas adicionales y otras modificaciones para mejorar la productividad, con el fin de fortalecer la manufactura y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores.

Con estos resultados del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, Sonora se convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera y la mejora económica de la entidad.