El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la inversión histórica de más de 800 millones de pesos para la construcción y modernización de los malecones en San Carlos, Guaymas y Empalme.

Con esta acción, el mandatario reafirmó su compromiso con la creación de empleos y la consolidación de infraestructura moderna.

Sonora busca convertirse en polo turístico de primer mundo

Alfonso Durazo señaló que en San Carlos, se construirá el Nuevo Malecón en Playa Bahía Delfín, con una inversión de 550 millones de pesos. Esta obra contempla 2.4 kilómetros de extensión, vialidades para ciclistas y transporte urbano, parque inclusivo, miradores, anfiteatro, áreas ecológicas, juegos infantiles, zonas de comercio, estacionamientos y mobiliario urbano de última generación.

El gobernador de Sonora tiene como propósito atraer turismo y generar empleos bien remunerados ( cortesía)

Por otra parte, el Malecón Turístico de Guaymas recibirá una inversión de 60 millones de pesos para la rehabilitación de 800 metros lineales.

Y, en Empalme, se presentó el proyecto de Nuevo Malecón en Playa El Cochórit, con el que se busca la creación de 1.64 kilómetros de banquetas, ciclovía, andadores, áreas verdes, palapas, zona de picnic, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, locales comerciales y baños públicos, con una inversión de 190 millones de pesos.

“Les pronóstico que una vez que se abra la carretera Guaymas-Chihuahua, va a suceder con San Carlos y Empalme lo que sucedió con Mazatlán cuando se abrió la carretera Durango-Mazatlán, que sacó el turismo de Coahuila y Durango hacia la playa más cercana que era Mazatlán. Mazatlán, Chihuahua, Juárez y El Paso, las playas de esas grandes ciudades es esta y es San Carlos y va a ser su playa y aquí los vamos a recibir por millones, que así sea” Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora

Finalmente, el gobernador de Sonora señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia integral para convertir al Estado en un polo turístico y económico de primer mundo.