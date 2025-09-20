Las estrategias de seguridad implementadas por Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, han consolidado avances históricos en materia de percepción ciudadana de seguridad y en la disminución de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Crece la percepción de seguridad en Sonora

El gobernador reveló que el 74.4 por ciento de sonorenses se sienten seguros de su barrio o colonia, lo que significa un aumento de 8 puntos respecto al 2024. De igual manera, se dio a conocer que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes se redujo un 13.7 por ciento.

Sonora alcanzó cifras históricas en percepción de seguridad e incidencia delictiva (Cortesía)

Asimismo, Durazo Montaño subrayó que los resultados son producto de las estrategias y trabajo diario de la Mesa Estatal de Seguridad.

“Todos los días, desde la Mesa Estatal de Seguridad, los tres niveles de gobierno trabajamos para que las familias sonorenses vivan más seguras. Este resultado es el reflejo de una política de combate al crimen e ir a los orígenes de la violencia, atendiendo a las familias, dando oportunidades a los jóvenes y generando las condiciones para que haya empleos mejor pagados” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Por otra parte, señaló que antes de su administración, en el 2020, solo el 56.6 por ciento de la población se sentía segura, lo que consolida a Sonora como un estado en donde la vida cotidiana los habitantes la perciben como segura, alcanzando una cifra histórica.