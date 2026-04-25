La percepción de inseguridad en Sonora mostró una baja en tres de sus principales municipios durante marzo del 2026, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos reflejan avances en ciudades clave como Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, donde disminuyó el porcentaje de personas mayores de edad que consideran inseguro vivir en su localidad. Estos resultados coinciden con la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con autoridades federales y municipales.

Hermosillo lidera reducción en percepción de inseguridad

El caso más destacado fue Hermosillo, donde la percepción ciudadana de inseguridad pasó de 61% en diciembre del 2025 a 47.8% en marzo del 2026; esto representa una reducción de 13.2 puntos porcentuales en apenas un trimestre.

ENSU reporta avances en seguridad para municipios de Sonora (cortesía)

En Nogales también se registró una mejora importante, bajando del 45% a 38.2%, una disminución de 6.8 puntos.

Mientras que en Ciudad Obregón, la percepción negativa descendió del 88% al 84.2% en comparación anual, lo que representa una mejora de 3.8 puntos.

ENSU reporta avances en seguridad para municipios de Sonora (cortesía)

Además, el gobierno estatal prevé reforzar esta tendencia con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Sonora, alineada con la política nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ENSU, elaborada por el INEGI, mide de forma trimestral la percepción ciudadana sobre seguridad pública en distintas zonas urbanas del país y es uno de los principales indicadores para evaluar la confianza social.