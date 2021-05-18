México.- El candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, criticó el respaldo de Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano, a Ernesto Gándara, aspirante del PRI.
En su cuenta de Twitter Alfonso Durazo acusó que el respaldo de Ricardo Bours “no es nada nuevo” y sólo representa “la unión de los que jamás estuvieron separados”.
Para Alfonso Durazo, “dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado”, en referencia al apoyo de Ricardo Bours a su contrincante, Ernesto Gándara.
Además, Alfonso Durazo aseguró que continuará con su campaña para todo Sonora.
Ricardo Bours apoya a Ernesto Gándara
El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, decidió apoyar a su contrincante, el priísta Ernesto Gándara, aunque aclaró que ello no significa declinar.
Ricardo Bours explicó que llegó a la decisión de apoyar a Ernesto Gándara porque es “un acuerdo de unidad que se ha conferido para que el estado recupere la seguridad y prosperidad”.
El anuncio fue hecho en un comunicado a nombre de Ricardo Bours. Este se dio a pocos días de que asesinaran a Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme por Movimiento ciudadano, quien era cercano al candidato a la gubernatura del mismo partido.
Según Ricardo Bours, con dicho acuerdo se suman los proyectos de él y de Gándara para tener lo mejor de ambos.
Movimiento Ciudadano se deslinda de apoyo de Ricardo Bours a Ernesto Gándara
Movimiento Ciudadano se deslindó de la decisión de Ricardo Bours de apoyar a Ernesto Gándara, y aseguró que el partido no comparte la decisión.
Movimiento Ciudadano dijo que seguirá en la contienda electoral por respeto a los ciudadanos y anunció que este 18 de mayo se dará una rueda de prensa para informar al respecto.
El partido indicó que no va en alianzas en ninguna parte del país.