México.- El candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, criticó el respaldo de Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano, a Ernesto Gándara, aspirante del PRI.

En su cuenta de Twitter Alfonso Durazo acusó que el respaldo de Ricardo Bours “no es nada nuevo” y sólo representa “la unión de los que jamás estuvieron separados”.

Tuits de Alfonso Durazo sobre Ricardo Bours (Tomada de Twitter)

Para Alfonso Durazo, “dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado”, en referencia al apoyo de Ricardo Bours a su contrincante, Ernesto Gándara.

Además, Alfonso Durazo aseguró que continuará con su campaña para todo Sonora.

Ricardo Bours apoya a Ernesto Gándara

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, decidió apoyar a su contrincante, el priísta Ernesto Gándara, aunque aclaró que ello no significa declinar.

Ricardo Bours explicó que llegó a la decisión de apoyar a Ernesto Gándara porque es “un acuerdo de unidad que se ha conferido para que el estado recupere la seguridad y prosperidad”.

Tuit de Ricardo Bours (Tomada de Twitter)

El anuncio fue hecho en un comunicado a nombre de Ricardo Bours. Este se dio a pocos días de que asesinaran a Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme por Movimiento ciudadano, quien era cercano al candidato a la gubernatura del mismo partido.

Según Ricardo Bours, con dicho acuerdo se suman los proyectos de él y de Gándara para tener lo mejor de ambos.

Movimiento Ciudadano se deslinda de apoyo de Ricardo Bours a Ernesto Gándara

Movimiento Ciudadano se deslindó de la decisión de Ricardo Bours de apoyar a Ernesto Gándara, y aseguró que el partido no comparte la decisión.

Movimiento Ciudadano dijo que seguirá en la contienda electoral por respeto a los ciudadanos y anunció que este 18 de mayo se dará una rueda de prensa para informar al respecto.

El partido indicó que no va en alianzas en ninguna parte del país.