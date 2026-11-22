El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, participó en el programa Justicia Casa por Casa del Poder Judicial del Estado de México, mediante recorridos en siete comunidades para acercar información, orientación jurídica y servicios judiciales directamente a las familias.

Como parte de la jornada, Cisneros Coss y Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizaron visitas puerta por puerta en el fraccionamiento Izcalli Ecatepec, donde dialogaron con habitantes y escucharon sus inquietudes sobre la impartición de justicia.

Azucena Cisneros y Héctor Macedo recorren comunidades de Ecatepec

Durante la actividad, la alcaldesa destacó la importancia de que las autoridades judiciales se acerquen directamente a la población para conocer sus necesidades y explicar los servicios que ofrece la institución.

Por su parte, Héctor Macedo García señaló que durante los recorridos identificaron asuntos relacionados con la regularización de inmuebles, violencia familiar, arrendamiento y presuntos abusos de empresas contra habitantes del municipio.

El programa Justicia Casa por Casa se llevó a cabo en San Cristóbal, Ejidal Emiliano Zapata, Izcalli Ecatepec, El Calvario, Boulevares Ecatepec, Vista Hermosa y Héroes Ecatepec Primera Sección. En estas localidades, brigadas del Poder Judicial recorrieron las calles para conversar con los vecinos, con el acompañamiento de representantes del gobierno municipal.

Poder Judicial realiza jornadas de Justicia Casa por Casa en Ecatepec (Cortesía )

Poder Judicial del Edomex ofrece orientación sobre trámites y mediación

La magistrada Alejandra Almazán, integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México, participó en los recorridos por Los Héroes Ecatepec Primera Sección y explicó que el objetivo es informar a la ciudadanía sobre las funciones de la institución y las alternativas disponibles para resolver controversias.

Entre los temas abordados destacó la mediación, un mecanismo que permite atender conflictos sin necesidad de iniciar un juicio. También señaló que las personas pueden acercarse a las brigadas para resolver dudas sobre los servicios judiciales y recibir orientación ante sus problemáticas.

Durante la jornada, Fabiola Leticia Amaro Martínez, habitante de Los Héroes Ecatepec Primera Sección, reconoció la importancia de que la población conozca las funciones del Poder Judicial y los servicios que ofrece, más allá de su intervención en procesos relacionados con delitos.

En los recorridos también participaron el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México, y Rubén Urdapilleta Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, además de servidores públicos de ambas instituciones.