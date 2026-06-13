Alfonso Durazo posicionó a Sonora entre las cinco entidades con mayor crecimiento mensual de la actividad industrial en México, con un incremento de 5.5% y el cuarto lugar nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado refleja el fortalecimiento de la economía sonorense a través de una estrategia orientada a impulsar la competitividad, atraer inversión y consolidar sectores estratégicos.

Estamos construyendo un Sonora con mayor capacidad productiva, más oportunidades de inversión y mejores empleos para las familias. Los resultados que hoy observamos son producto de una visión de largo plazo que busca consolidar a nuestro estado como líder en desarrollo económico e industrial. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Sonora lidera manufactura en la frontera norte y escala posiciones en el ranking industrial nacional

Según el IMAIEF, Sonora se ubicó entre las entidades con mejor desempeño mensual de febrero, solo por debajo de Oaxaca, Quintana Roo y Baja California Sur.

En manufactura, el estado ocupa el primer lugar de la frontera norte y el segundo a nivel nacional, alcanzando niveles históricos de 125.3 puntos, impulsado por industrias estratégicas vinculadas a la exportación y la manufactura avanzada.

Durante 2025, Sonora registró exportaciones por más de 28 mil 600 millones de dólares, un crecimiento anual de 9.1%, además de captar más de 2 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

A esto se suma la generación de 34 mil nuevos empleos en el primer trimestre de 2026 y el posicionamiento de cuatro ciudades sonorenses entre las mejor evaluadas del país en el Índice de Competitividad Urbana.