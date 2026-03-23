El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer la construcción del nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos en Hermosillo, obra que cuenta con una inversión de 112 millones de pesos y que fortalecerá el acceso a la educación superior con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Universidad Rosario Castellanos iniciará actividades en septiembre

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, y el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, donde señaló que el plantel representa un avance en materia educativa en el estado.

Universidad Rosario Castellanos en Hermosillo con inversión de 112 millones de pesos (cortesía)

Asimismo, adelantó que el nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos se suma a la próxima inauguración y construcción de cuatro mil 900 bachilleratos en la entidad, con el objetivo de poner a la educación y el desarrollo social como uno de los pilares fundamentales de Sonora.

“Celebramos estas decisiones del gobierno federal, de nuestra presidenta; eso se traduce en un gran compromiso con la educación y, en el caso de Sonora, con la apertura de casi cinco mil espacios para bachillerato y en la decisión de construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Hermosillo” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Por su parte, Alma Herrera explicó que la convocatoria de ingreso se dará a conocer en los próximos días y que este campus iniciará clases en septiembre. Además, destacó que la Universidad Rosario Castellanos es una institución prestigiosa y con una oferta académica que se adapta a las necesidades de cada entidad para que los y las estudiantes egresadas salgan con conocimientos que puedan contribuir al desarrollo social y económico.

Universidad Rosario Castellanos en Hermosillo con inversión de 112 millones de pesos (cortesía)

Finalmente, Alfonso Durazo aseguró que esta iniciativa se alinea con la visión del Gobierno de México para saldar la deuda histórica con miles de jóvenes que no pudieron continuar con sus estudios debido a la falta de planteles escolares.