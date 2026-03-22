Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el estado de Sonora ha consolidado una política de fortalecimiento del mercado de trabajo y fomento a la formalidad a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Esta estrategia ha permitido a la entidad registrar uno de los porcentajes más bajos de hogares en situación de pobreza laboral entre 2024 y 2025, manteniendo una de las mayores resiliencias económicas a nivel nacional.

De acuerdo con los resultados del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), basado en datos del Inegi, Sonora se posiciona como el séptimo estado con menor persistencia de pobreza laboral en el país, con un indicador del 59.7 por ciento.

Alfonso Durazo mantiene resultados históricos en la reducción de pobreza laboral

El mandatario estatal destacó que Sonora se mantiene en el bloque de desempeño favorable, lo que refleja una baja proporción de hogares en situación de vulnerabilidad económica en comparación con el resto del país.

El impulso a la industria y la actividad de exportación, ejes centrales del Plan Sonora, han sido determinantes para atraer nuevas inversiones que generan empleos mejor remunerados.

Este indicador subraya que las familias sonorenses cuentan con una mayor protección, logrando que el bienestar en los hogares se mantenga estable frente a los desafíos económicos que enfrentan otras regiones de México.

Manufactura avanzada y empleo digno: Los motores de la transformación en Sonora

Sonora ha logrado consolidar la manufactura avanzada como el motor principal de su crecimiento económico reciente. La industrialización acelerada, derivada del Plan Sonora, refleja la transformación exportadora de la entidad y su capacidad para generar riqueza con valor agregado.

Complementando este esfuerzo, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo, continúa promoviendo ferias de empleo y vinculación directa con empresas líderes. Estas acciones aseguran que las y los ciudadanos tengan acceso a opciones de crecimiento profesional y una vida digna.

Estos resultados son el reflejo de un esfuerzo constante por consolidar el empleo formal como el pilar de la entidad, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en estabilidad y un mejor futuro para las familias sonorenses.