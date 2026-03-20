El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una gira de trabajo en Cajeme donde anunció e impulsó acciones enfocadas en fortalecer la educación y el acceso a la cultura, con la entrega de becas, la inauguración de un nuevo espacio literario y la promoción del hábito de la lectura entre jóvenes.

Alfonso Durazo impulsa educación y lectura en Cajeme

Como parte de su agenda, el mandatario inauguró la librería “Teresita Urrea” del Fondo de Cultura Económica, un espacio diseñado para acercar libros y actividades culturales a estudiantes, docentes y familias en el sur del estado. Esta apertura busca consolidar a la lectura como una herramienta clave para el desarrollo académico y la formación crítica de las nuevas generaciones.

Gobierno de Sonora impulsa el acceso a la lectura para fortalecer el pensamiento crítico (cortesía)

Durante el evento, el gobernador destacó la importancia de fomentar el acceso a los libros frente a los retos actuales, como el uso intensivo de redes sociales, al considerar que la lectura permite ampliar el conocimiento y fortalecer el pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes.

En este mismo contexto, se realizó la entrega gratuita de la colección “25 para el 25”, dirigida a personas de entre 15 y 30 años. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de alcance internacional que busca incentivar el interés por la lectura en las juventudes y contribuir a su desarrollo integral.

Gobierno de Sonora impulsa el acceso a la lectura para fortalecer el pensamiento crítico (cortesía)

Además, Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 4 mil 114 becas del programa Sonora de Oportunidades a estudiantes de primaria en Cajeme, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y reducir las brechas educativas en la entidad.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos cuatro años el gobierno estatal ha otorgado más de 561 mil becas, con una inversión que supera los 2 mil 666 millones de pesos, consolidando este programa como uno de los más relevantes en la historia de Sonora. Tan solo en el ciclo escolar 2025-2026, más de 41 mil estudiantes de primaria han sido beneficiados con apoyos económicos.

Gobierno de Sonora impulsa el acceso a la lectura para fortalecer el pensamiento crítico (cortesía)

El mandatario estatal hizo un llamado a autoridades, comunidad educativa y sociedad en general a trabajar de manera conjunta para fortalecer el acceso a la educación y la cultura, destacando que estas acciones representan una apuesta estratégica para el desarrollo social.