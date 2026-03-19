El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró el Centro de Distribución de Mirage en Hermosillo, el cual cuenta con una inversión superior a 260 millones de pesos. Este CEDIS tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y generar empleos formales con estabilidad económica.

Durante el evento, el gobernador señaló que este tipo de inversiones reflejan el momento clave que vive Sonora para consolidarse como polo de desarrollo gracias a su ubicación estratégica, infraestructura logística, talento local, seguridad y certeza para el sector productivo.

“Se requiere una gran visión para diseñar, construir y consolidar una marca. Y hoy Mirage no es una marca sonorense, es una marca internacional, ha trascendido afortunadamente, lo que habla del talento empresarial sonorense” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Nuevo centro de distribución de Mirage genera más de mil empleos en Sonora

Mirage cuenta con más de tres décadas de trayectoria y se ha consolidado como una empresa de origen 100% sonorense, líder en el sector de climatización y con presencia nacional e internacional.

Sonora fortalece su crecimiento económico con la inauguración de un Cedis de Mirage (cortesía)

El nuevo CEDIS cuenta con una superficie de 28 mil metros cuadrados, 15 mil 800 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento, capacidad para 165 mil equipos y 15 andenes de carga.

Este proyecto generará más de mil empleos desde su construcción hasta su operación, lo que contribuye al fortalecimiento económico y de las cadenas productivas de la región.

Sonora fortalece su crecimiento económico con la inauguración de un Cedis de Mirage (cortesía)

Con este tipo de acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar acciones que garanticen certeza laboral y económica en el estado, al mismo tiempo que se posiciona como un polo de desarrollo del país.