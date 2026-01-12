Óscar Eduardo Castro, exalcalde de Puerto Peñasco, Sonora, explicó que, por motivos de salud, tomó la decisión de abandonar su posición al frente de esa ciudad turística y pesquera.

“Puerto Peñasco necesita y merece un alcalde de tiempo completo con la energía, la presencia y la dedicación”

En un video dirigido a la ciudadanía, Óscar Eduardo Castro aseguró que sus problemas de salud derivaron en una intervención quirúrgica y de un proceso médico , de los cuales no ofreció más detalles.

La renuncia de Óscar Eduardo Castro ocurre medio año después desde que autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa, así como la de integrantes de su familia, cuando intentaba ingresar a Arizona.

Óscar Eduardo Castro presentó su renuncia medio año después del retiro de su visa y petición de amparo

A poco más de un año de haber asumido el gobierno de Puerto Peñasco, el alcalde morenista, Óscar Eduardo Castro, presentó su renuncia porque, según dijo, en este momento debe priorizar su salud.

Oscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco (Oscar Castro/ Facebook)

La renuncia de Óscar Eduardo Castro ha despertado especulaciones que van más allá de motivos de salud, pues en junio de 2025, autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa cuando intentaba ingresar a Arizona.

Agentes fronterizos justificaron que esta medida se debía a una investigación en curso contra Óscar Eduardo Castro, aunque no se dieron detalles ni se ha hecho pública ninguna acusación formal.

En noviembre, el alcalde de Puerto Peñasco nuevamente dio de qué hablar al solicitar un amparo para evitar un posible arresto por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Con la renuncia de Óscar Eduardo Castro, regidores del Ayuntamiento fueron convocados a una reunión en Hermosillo con el secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, para definir quién asumirá ese cargo.