Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Sonora, se sumó al proyecto de su contrincante Ernesto Gándara Camou, candidato de la alianza “Va por Sonora” del PRI-PAN-PRD.
A través de un comunicado, Ricardo Bours anunció que se une al proyecto del candidato Ernesto Gándara Camou, para que gane la gubernatura de la entidad.
“He decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad”Ricardo Bours, candidato de MC al gobierno de Sonora
Ricardo Bours pide votar por Ernesto Gándara en Sonora
Ricardo Bours aseguró que aceptó ser candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para cambiar el miedo por coraje en Sonora.
Asimismo, lamentó que el asesinato de Abel Murrieta, candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, no fue un hecho aislado, sino una grave consecuencia de la violencia e impunidad que permea en México.
Ante la situación, Ricardo Bours señaló que los sonorenses deben unirse, por lo cual pidió apoyar a su contrincante Ernesto Gándara Camou.
“Hago un llamado a todos los sonorenses a sumar su adhesión a favor del candidato Ernesto Gándara Camou, para que gane el próximo 6 de junio el Gobernador abandere un proyecto que sume a la pluridad política en Sonora”Ricardo Bours, candidato de MC al gobierno de Sonora
El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que seguirá señalando y denunciando las acciones que vayan en contra del interés general de Sonora.
Movimiento Ciudadano no apoya la decisión de Ricardo Bours
Movimiento Ciudadano aseguró que no apoya, ni se sumará a ningún candidato de otro partido.
En respuesta a la decisión de Ricardo Bours, Movimiento Ciudadano dijo no compartirla ni apoyarla; el partido continuará en la contienda y la elección del 6 de junio
“La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos, ni apoyamos. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como señal de respeto a los ciudadanos”Movimiento Ciudadano
¿Quiénes son los candidatos al gobierno de Sonora?
Ricardo Bours se desempeñó como alcalde de Cajeme, de 2000 a 2003; también fue asesor ciudadano del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, de 2003 a 3009.
Mientras, Ernesto Gándara Camou, fue senador del PRI por Sonora de 2012 a 2018. Actualmente abandera a la alianza “Va por Sonora”, del PRI-PAN-PRD.
El otro contrincante en Sonora es Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y candidato de Morena.