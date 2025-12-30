La Secretaría de Movilidad dio a conocer que durante el 2025 el Sistema de Transporte del Municipio de Querétaro registró un crecimiento significativo en la cobertura y número de usuarios, lo que ha fortalecido el acceso a la movilidad y ha generado ahorros a la economía familiar.

Querétaro hace inversión estratégica para modernizar la movilidad

Como parte de la estrategia que se ha implementado durante el 2025, se incrementó un 23% la flota, es decir, se incorporaron 37 unidades para contar con un total de 169 vehículos, de los cuales 47 son urvans y 122 autobuses.

Esta modernización ha beneficiado a más de 61 mil personas; además, se explicó que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2025, el sistema registró 2.5 millones de ascensos, lo que se traduce en un ahorro total de 75.4 millones de pesos para las y los usuarios.

Por otra parte, el Transporte Nocturno Gratuito inició operaciones el 26 de febrero y cuenta con cuatro nuevas rutas y 15 autobuses, lo que ha beneficiado a estudiantes de 24 instituciones, pues al 15 de diciembre de 2025, se contabilizaron 66 mil 300 ascensos, con ahorros por 686 mil pesos.

Querétaro consolida en 2025 un sistema de transporte más fuerte, seguro y accesible (Cortesía)

Mientras que el Transporte Escolar Gratuito operó con 58 rutas y 58 unidades, atendió a 66 instituciones educativas, registrando 585 mil ascensos, con ahorros estimados en 6.5 millones de pesos.

Además, el programa Acercándote opera con 12 rutas y 12 autobuses, alcanzando 730 mil ascensos que generan ahorros por 8 millones de pesos para las y los usuarios.

El gobierno de Querétaro incorporó 16 rutas del Transporte Comunitario Gratuito: nueve en Santa Rosa Jáuregui y siete en Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 37 comunidades, seis fraccionamientos, cuatro instituciones educativas y el Parque Industrial Querétaro.

La modernización y ampliación del Sistema de Transporte se logró gracias a una inversión de 131 millones de pesos, de los cuales 100 millones se aplicaron a la modernización de la flota; además, se invirtieron 5.2 millones de pesos en la Plataforma Bus Municipal.

Además, se destinaron 14.7 millones de pesos para videovigilancia, logrando que el 100 por ciento de las unidades cuenten con cuatro cámaras internas y dos externas. Y con una inversión de externos, enlazadas a una plataforma de monitoreo. Asimismo, con una inversión de 11.1 millones de pesos, el Transporte Municipal se integró al sistema Qrobús.

Con estas acciones, el gobierno de Querétaro reafirma su compromiso por mantener un municipio que amplía la cobertura del transporte, mejora la seguridad, impulsa la modernización, fortalece la economía y empareja la cancha de las familias queretanas.