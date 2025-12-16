Arkansas State University Campus Querétaro sigue consolidándose como un referente en la educación, pues 102 estudiantes recibieron sus títulos en la ceremonia de graduación correspondiente al otoño 2025.

La Doctora Alexandra Strong, vicerrectora de Elisia Education Hub, encabezó la ceremonia con estudiantes de las cuatro facultades, donde les deseó éxito profesional y personal a cada uno de los jóvenes que concluyeron sus estudios.

Arkansas State University es modelo en educación en México

Entre los y las graduadas de este otoño se incluyen:

19 con dos carreras

44 con una especialización

3 con doble especialización

Además, 25 estudiantes fueron distinguidos con honores académicos, identificados con los cordones del honor blanco y rojo; entre ellos, 12 Cum Laude y 13 Magna Cum Laude.

Asimismo, se destacó que el 40% de estudiantes de postgrado han conseguido empleo o han recibido ofertas de empleo y el 51% está en proceso de comenzar una maestría.

Durante la ceremonia, Paula Fernanda Almazán Tello, presidenta del Club de Teatro Musical, ha sido embajadora, tutora de francés y organizadora de la Semana Empresarial; dedicó unas palabras de aliento para toda la generación, donde destacó que lo más importante es confiar en uno mismo.

“No necesitan todas las respuestas ahora mismo. Lo que necesitan es algo que ya poseen: la valentía que los trajo hasta aquí. Y el siguiente paso, el más importante, confiar en quienes se han convertido; es suficiente para guiar quienes serán” Paula Fernanda Almazán Tello, estudiante graduada

Elisia Education Hub ofrece excelencia académica

Arkansas State University Campus Querétaro demuestra su liderazgo en la excelencia académica, pues con nuevos “Red Wolves” están listos para comenzar una historia de éxito.

Elisia Education Hub con más de 25 carreras y más de 20 especialidades, es un espacio que brinda la oportunidad de estudiar en Arkansas State University sin salir del país; todo impartido bajo el modelo educativo americano, con inglés al 100% y con títulos válidos en Estados Unidos y México.

Además, cuenta con un modelo Living-Learning Community, el cual permite que los estudiantes vivan, aprendan y se conecten en el campus dentro de un entorno multicultural, con innovación y excelencia académica.